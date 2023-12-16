Юрист Гусятников: налог на вклады не взимают с дохода до 160 тысяч рублей

Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников рассказал, что из-за двукратного повышения ключевой ставки в течение текущего года платить налог на вклады придется немногим россиянам.
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