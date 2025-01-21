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  • alik3456 Джексон
    Пантолоны как раз к морде.И в этом виновата...
  • федор
    Лучше бы ты выпердышь фашистский и воровка занималась осмотром промежностей !!!!! Ну дура ведь полная !!!! Ты хоть шт...И в этом виновата...
  • V K
    А Россия должна передать Израилю кое-какое оружие российского производства: Калибры, Цирконы, Орешник неплохо бы, мож...Украинский посол:...
Самоходки RCH-155: для Украины и для других заказчиков

Самоходки RCH-155: для Украины и для других заказчиков Первая САУ RCH-155 для Украины, 13 января 2025 г.

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