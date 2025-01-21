Самоходки RCH-155: для Украины и для других заказчиков Первая САУ RCH-155 для Украины, 13 января 2025 г.
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Самоходки RCH-155: для Украины и для других заказчиков Первая САУ RCH-155 для Украины, 13 января 2025 г.
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