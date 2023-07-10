Любопытно, однако

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Расслабляться нам по-любому рано

Расслабляться нам по-любому рано

Марина Покровская После того, как марш справедливости за бабки провалился многим хотелось верить, что наша позорная ломомедийка уже тоже заткнется.

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Комментарии
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Виталий Сорокин
А, если &quot;посыл не правильно понят&quot;??? ну. а быдла хватает везде!
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15 час.
Людмила Лиханова
Судя по всему вы и есть то самое, которое надо в стойло.
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13 час.
Людмила Лиханова
После спокойной информации  переданной Песковым как-то подстухли и телевизионщики и военблохеры, но если для  некоторых что-то непонятно, то пусть пересмотрят сообщение. А то получили от кого-то команду ФАС и рады стараться. Но... такую команду Президент не давал. Вопрос: почему только сейчас прошло сообщение Пескова: 1. Возможно шли проверки перепроверки которые дали интересный результат, 2. за это время дураки высунулись и стали &quot;мочить&quot; став у всех на виду т.е теперь видны и заказчики и исполнители. Ведь услужливый дурак - хуже врага.
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13 час.

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