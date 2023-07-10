Расслабляться нам по-любому рано

Людмила Лиханова

После спокойной информации переданной Песковым как-то подстухли и телевизионщики и военблохеры, но если для некоторых что-то непонятно, то пусть пересмотрят сообщение. А то получили от кого-то команду ФАС и рады стараться. Но... такую команду Президент не давал. Вопрос: почему только сейчас прошло сообщение Пескова: 1. Возможно шли проверки перепроверки которые дали интересный результат, 2. за это время дураки высунулись и стали "мочить" став у всех на виду т.е теперь видны и заказчики и исполнители. Ведь услужливый дурак - хуже врага.