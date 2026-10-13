«Дураки гуляют по пятницам»: Но пришел Гоша, и пятница превратилась в фильм с майонезом

Я стоял в одних трусах-боксерах с принтом «С Новым годом!», прижимая к груди чужую таксу, и смотрел, как мой лучший друг пытается потушить горящий мангал водой из унитаза.
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