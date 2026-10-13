НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Читаем рассказы

1 подписчик

«Дураки гуляют по пятницам»: Но пришел Гоша, и пятница превратилась в фильм с майонезом

«Дураки гуляют по пятницам»: Но пришел Гоша, и пятница превратилась в фильм с майонезом

Я стоял в одних трусах-боксерах с принтом «С Новым годом!», прижимая к груди чужую таксу, и смотрел, как мой лучший друг пытается потушить горящий мангал водой из унитаза.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым