Информация о потерях ВСУ на Донбассе: краткий обзор событий Ольга ВайленкоМинистерство обороны Российской Федерации представило данные о значительных потерях Вооруженных сил Украины на Донецком направлении, передают журналисты pronedra.
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