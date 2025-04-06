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Брошенный командирами боец ВСУ записал предсмертное послание из-под Курска

Брошенный командирами боец ВСУ записал предсмертное послание из-под Курска

Боец Вооружённых сил Украины записал предсмертное видео из Олешни Курской области, об этом рассказал военный корреспондент Юрий КотенокПо словам военкора, ролик обнаружили в телефоне солдата из 61-й бригады ВСУ.

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