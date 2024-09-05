Марочко: в Купянске украинские военные готовятся к уличным боям Пока боевики ВСУ пытаются действовать в Курской области, российские войска продолжают теснить противника по всем направлением в зоне СВО.
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Марочко: в Купянске украинские военные готовятся к уличным боям Пока боевики ВСУ пытаются действовать в Курской области, российские войска продолжают теснить противника по всем направлением в зоне СВО.
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