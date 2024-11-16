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За рулем

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Неприятный сюрприз в виде суммы транспортного налога ждет владельцев этих машин

Неприятный сюрприз в виде суммы транспортного налога ждет владельцев этих машин

Как выяснилось, в России владельцы гибридных автомобилей вынуждены платить повышенный налог. Ярким примером служит привезенный из Германии кроссовер Toyota RAV4 2021 года выпуска, который оснащен и ДВС, и электромотором, но второй при этом является частью трансмиссии и никакого отношения к бензиновому двигателю не имеет.

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