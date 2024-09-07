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Три девочки-подростка из "ЧВК "Рёдан" избили ребёнка и его маму под Петербургом

Три девочки-подростка из "ЧВК "Рёдан" избили ребёнка и его маму под Петербургом

Три девочки из "ЧВК "Рёдан" терроризировали всю детскую площадку.В Каштановой аллее Кудрово мальчик и его мать подверглись нападению группы девушек в "униформе" "Рёдан".

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