Экспертиза: умершие под Красноярском четверо детей отравились инсектицидами

Судебно-химическая экспертиза Российского центра судебно-медицинской экспертизы Минздрава России подтвердила, что смерть четырех детей в поселке Красная Сопка в Красноярском крае наступила вследствие острого отравления инсектицидами, сообщает региональное СУ СКР.
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