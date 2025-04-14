Ситуация в индийском Муршидабаде нормализуется после погромов — СМИ

Ситуация в индийском округе Муршидабад, штат Западная Бенгалия, постепенно нормализуется после вспышки насилия, заявил заместитель генерального инспектора Пограничных сил Индии (Восточное командование) Рави Ганди, сообщает 14 апреля агентство Press Trust of India.
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