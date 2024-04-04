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Почему африканская река Мара ежегодно убивает тысячи животных

Почему африканская река Мара ежегодно убивает тысячи животных

Дикая Африка — это не очень приятное  место, причем не только для гостей, но и для местных жителей. Есть на Черном континенте и особо опасные места, такие как река Мара, протекающая через Кению и Танзанию.

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