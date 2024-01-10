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«Куда я уеду? Вы меня избрали. Я, честно говоря, никуда не собираюсь».

«Куда я уеду? Вы меня избрали. Я, честно говоря, никуда не собираюсь».

«Куда я уеду? Вы меня избрали. Я, честно говоря, никуда не собираюсь». Котельная без крыши, звонки без ответов, съёмка без протокола.

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Комментарии
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Русский Империалист
Воробьёв напрямую виноват в террористического акта, который был совершён в городах, оставшихся без тепла в лютую стужу. Ему никто не мешать проверить, кому принадлежат объекты критической инфраструктуры. Невозможно представить, чтобы военный завод принадлежал какой-то тётке, а не государству. И котельная, от которой зависит жизнь людей, д.б. в госсобственности. Кроме этого, в его предвыборной программе не упоминал о решении проблем с чёрными гастерами: губернатор Калининградской области давно ограничил чёрную плесень в разрешённых видах работ и там практически нет проблем с плесенью. А МО превратилась в кишлак с тучей чёрной плесени и выводками их детей и родственников, которые являются бесполезным балластом. 😡🇷🇺
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