Орловская область нарастила расходы на АПК и ремонт дорог

Орловская область оказалась в числе регионов России, которые продемонстрировали рост расходов консолидированных бюджетов практически по всем сферам, кроме, как уже ранее рассказывал ОрелТаймс, здравоохранения.
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