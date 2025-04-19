Союзникам США в Европе нужно понять, что Вашингтон не собирается безрезультатно тратить много времени на урегулирование конфликта на Украине.
США не будут обсуждать конфликт на Украине годами – Госдеп
Комментарии
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Eduard
Там не конфликт,а Гражданская война,гдк часть страны(Западная) посе переворота в Киеве напала на Восточную часть Украины!
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15 час.
Eduard
Запаный мир пытается про причину всего Майдан умалчивать и приплетает только то что с 2022 года началось!
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15 час.
Eduard
Мы 8 лет хунтой Киева мир обсуждали,да только мир им не нужен,Лондон за войну им платит!
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15 час.
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