«Коламбус» вызвал Воронкова из АХЛ перед матчем с «Анахаймом». Форвард еще не играл в НХЛ

Экс-форвард «Ак Барса» подписал контракт с «Блю Джекетс» в начале мая, но пока не дебютировал в НХЛ. В 4 матчах текущего сезона АХЛ на счету россиянина одна голевая передача за «Кливленд», 4 броска в створ ворот и 2 минуты штрафа.