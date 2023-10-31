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Пашинян в бешенстве из-за слов сказанных о нем на Первом канале. Армения решила отомстить, но вышло нелепо

Пашинян в бешенстве из-за слов сказанных о нем на Первом канале. Армения решила отомстить, но вышло нелепо

Интересная жизнь с Vera Star Никол Пашинян неожиданного обиделся на правду которая прозвучала в эфире одного из федеральных российских каналов, громко затопотал своими маленькими ножками и пригрозил жестким ответом.

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Комментарии
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ФХ
Фасхатдин Хасанов
Армяне в России кого знаю тоже пашиняна поддержали видимо их устраивает смогут и России зарабатывать и в сша их поддержат чем плохо. Ласковый телок трех мамок сосет
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1 д.
Валерий Светлый
Народ Армении должен задуматься над тем, кто и как им правит! Հայաստանի ժողովուրդը պետք է մտածի, թե ով և ինչպես է կառավարում իրեն։
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1 д.
Sergiy Che
Из публичных я так знаю в основном Марго Симонян и её мужа - телеведущего Тиграна Кеосаяна - они с первых дней пришествия Пашингяна открыто говорят что он иуда приведённый Соросом и по поводу Карабаха не молчали....
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1 д.

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