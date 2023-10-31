Пашинян в бешенстве из-за слов сказанных о нем на Первом канале. Армения решила отомстить, но вышло нелепо

ФХ Фасхатдин Хасанов Армяне в России кого знаю тоже пашиняна поддержали видимо их устраивает смогут и России зарабатывать и в сша их поддержат чем плохо. Ласковый телок трех мамок сосет

Валерий Светлый Народ Армении должен задуматься над тем, кто и как им правит! Հայաստանի ժողովուրդը պետք է մտածի, թե ով և ինչպես է կառավարում իրեն։