❓ Подросток подрабатывает. Учтут ли его заработок для единого пособия? 🔹 Коротко Пока да, но с 1 июня 2024 года — нет.
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❓ Подросток подрабатывает. Учтут ли его заработок для единого пособия? 🔹 Коротко Пока да, но с 1 июня 2024 года — нет.