День Преподобного Максима Исповедника отмечают в церкви 3 февраля 2024 года Константин СентябрьВ церковном календаре на субботу, 3 февраля 2024 года, указан религиозный праздник, который можно обнаружить.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии