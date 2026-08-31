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Царьград

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Премьер Исландии отвергла возобновление переговоров о вступлении в ЕС

Премьер Исландии отвергла возобновление переговоров о вступлении в ЕС

Исландия не будет возобновлять переговоры о вступлении в ЕС при текущем правительстве. Премьер-министр Криструн Фростадоуттир заявила, что на референдуме 53% исландцев проголосовали против.

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