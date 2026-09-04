Киев находится в панике и боится очень скорого поражения. Об этом 4 сентября заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Ингушетии расск...
- В Ингушетии расск...
- КНДР запустила ги...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым