Как могут устроить демилитаризованную зону между Россией и Украиной

RTVI вспоминает примеры демилитаризованных зон из прошлого и настоящего, в том числе где сегодня продолжают служить миротворцы<strong>Избранный президент США Дональд Трамп предлагал разместить на территории Украины европейские войска после подписания перемирия между Москвой и Киевом, <a href="https://www.