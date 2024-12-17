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Как могут устроить демилитаризованную зону между Россией и Украиной

Как могут устроить демилитаризованную зону между Россией и Украиной

RTVI вспоминает примеры демилитаризованных зон из прошлого и настоящего, в том числе где сегодня продолжают служить миротворцы<strong>Избранный президент США Дональд Трамп предлагал разместить на территории Украины европейские войска после подписания перемирия между Москвой и Киевом, <a href="https://www.

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