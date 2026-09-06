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Тульские новости

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В Щекинском районе хотят установить памятник участникам специальной военной операции

В Щекинском районе хотят установить памятник участникам специальной военной операции

Работы хотят произвести в Щекинском микрорайоне, сельском поселении Огаревское, деревне Кресты. Начальная цена договора составляет 2 029 835 рублей.

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