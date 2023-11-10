Владимир Корнилов: Глобальный хаос: Запад сам себе заслужил!

Основной материал сегодня в Financial Times: «Глобальный хаос усилил Кима». В статье сильно переживают по поводу того, что лидер КНДР воспользовался ситуацией и резко усиливает свои позиции и внутри страны, и вовне.
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