Экс-аналитик ЦРУ: Запад абсолютно оторван от реальности, недооценивая влияние Путина в мире

Надежда Запада на то, что санкции заставят мировое сообщество отвернуться от президента РФ Владимира Путина, совершенно беспочвенны, заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон в эфире Dialogue Works, передает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии