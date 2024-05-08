Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Экс-аналитик ЦРУ: Запад абсолютно оторван от реальности, недооценивая влияние Путина в мире

Экс-аналитик ЦРУ: Запад абсолютно оторван от реальности, недооценивая влияние Путина в мире

Надежда Запада на то, что санкции заставят мировое сообщество отвернуться от президента РФ Владимира Путина, совершенно беспочвенны, заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон в эфире Dialogue Works, передает РИА Новости.

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