В небе над Тверской областью погиб основатель ЧВК Евгений Пригожин, а также его правая рука Дмитрий Уткин...

Мы правду НИКОГДА НЕ УЗНАЕМ. Узнают ее только спецы-вагнеровцы. Интересен план, по которому ДОЛЖНЫ теперь действовать командиры ЧВК. Может он прольёт свет на все эти события?

Аудрюс

Повторюсь ! Это был марш тщеславия зажравшегося человека, которому захотелось еще и власти! Странно, что его за дезертирство не судили! А если это он был в самолете, то туда ему и дорога... Хотя о мертвых либо хорошо, либо ничего... Большего вреда стране за последние десятилетия разве что Ельцин с Горбачевым наделали!