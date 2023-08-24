В небе над Тверской областью погиб основатель ЧВК Евгений Пригожин, а также его правая рука Дмитрий Уткин...

В результате крушения бизнес-джета Embraer 600 в небе над Тверской областью погиб основатель самой известной в мире ЧВК Евгений Пригожин, а также его правая рука Дмитрий Уткин с позывным "Вагнер".
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