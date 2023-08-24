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В небе над Тверской областью погиб основатель ЧВК Евгений Пригожин, а также его правая рука Дмитрий Уткин...

В небе над Тверской областью погиб основатель ЧВК Евгений Пригожин, а также его правая рука Дмитрий Уткин...

В результате крушения бизнес-джета Embraer 600 в небе над Тверской областью погиб основатель самой известной в мире ЧВК Евгений Пригожин, а также его правая рука Дмитрий Уткин с позывным "Вагнер".

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Комментарии
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Семенков Александр
Мы правду НИКОГДА НЕ УЗНАЕМ. Узнают ее только спецы-вагнеровцы. Интересен план, по которому ДОЛЖНЫ теперь действовать командиры ЧВК. Может он прольёт свет на все эти события?
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4 час.
Аудрюс
Повторюсь ! Это был марш тщеславия зажравшегося человека, которому захотелось еще и власти! Странно, что его за дезертирство не судили! А если это он был в самолете, то туда ему и дорога... Хотя о мертвых либо хорошо, либо ничего... Большего вреда стране за последние десятилетия разве что Ельцин с Горбачевым наделали!
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3 час.
Jolie
я с Вами согласна.
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2 час.

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