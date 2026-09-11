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Звезда «Полного дома» подала на развод после 28 лет брака

Звезда «Полного дома» подала на развод после 28 лет брака

Американская актриса Лори Лафлин, известная по сериалу «Полный дом», подала на развод с дизайнером Моссимо Джаннулли после 28 лет брака .

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