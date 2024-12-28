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Рост до 15%: в России в 2025 году сильно подорожает газировка

Рост до 15%: в России в 2025 году сильно подорожает газировка

Рост до 15%: в России в 2025 году сильно подорожает газировка Евгения КомароваКрупные производители газировки в России предупредили, что она, как и соки, сильно подорожает в 2025 году.

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