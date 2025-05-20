Украинская ДРГ пыталась прорваться в Курскую область: Всё произошло ночью. Русским пришлось понервничать

SHOT: Ночью ВСУ пытались зайти в Курскую область через село Волфино.По информации, которую выяснил телеграм-канал SHOT, сегодня ночью в Курскую область через село Волфино пыталась зайти украинская диверсионная группа из 6 человек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии