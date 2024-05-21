Voice: сын и невестка Орбакайте появилась на концерте опального Меладзе в США

Стало известно, как проводят свободное время Никита Пресняков с женой.Старший сын Кристины Орбакайте Никита Пресняков вместе с супругой в очередной раз оказались в обществе звезд, известных своими антироссийскими высказываниями.
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