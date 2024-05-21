Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 387 подписчиков

Voice: сын и невестка Орбакайте появилась на концерте опального Меладзе в США

Voice: сын и невестка Орбакайте появилась на концерте опального Меладзе в США

Стало известно, как проводят свободное время Никита Пресняков с женой.Старший сын Кристины Орбакайте Никита Пресняков вместе с супругой в очередной раз оказались в обществе звезд, известных своими антироссийскими высказываниями.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх