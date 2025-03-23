Боец в одиночку подорвал два блиндажа ВСУ (ВИДЕО)

Опубликован репортаж о том, как наш боец в одиночку подорвал два блиндажа ВСУ. В боях под Работино военнослужащий с позывным «Препод» на рассвете взял две противотанковые мины и добрался с ними до вражеских укреплений.
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