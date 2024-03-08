Чтобы брать Одессу - Херсон и Николаев не нужны. Нужен Днепропетровск

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tatyanadavydkina

Удивительно как легко и просто диванные блогеры все решают за Генштаб да еще и пытаются им указывать. Решать конечно ему а не им. Но вот 24 года прожитых в Днепропетровске и хорошо знающей и Херсон. и Николаев и Одессу понимаю только одно - даже в советское время Днепропетровск был самым русофобским городом из всех перечисленных городов. Хотя население его было более русским. Именно там были созданы эти "Азовы" и "Правые секторы". И вся эта нечисть умноженная на более 30 -летний стаж будет ой какой преградой. А не надо забывать. что это огромный мегаполис. Ну а Генштабу конечно виднее