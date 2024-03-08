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Закон и Порядок

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Чтобы брать Одессу - Херсон и Николаев не нужны. Нужен Днепропетровск

Чтобы брать Одессу - Херсон и Николаев не нужны. Нужен Днепропетровск

Большинство уверено, что для успешного освобождения Одессы войскам следовало бы создать плацдарм на правом берегу Днепра, ведь оттуда до Одессы рукой подать – 130 км вдоль берега.

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Комментарии
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t
tatyanadavydkina
Удивительно как легко и просто диванные блогеры все решают за Генштаб да еще и пытаются им указывать. Решать конечно ему а не им. Но вот 24 года прожитых в Днепропетровске и хорошо знающей и Херсон. и Николаев и Одессу понимаю только одно - даже в советское время Днепропетровск был самым русофобским городом из всех перечисленных городов. Хотя население его было более русским. Именно там были созданы эти &quot;Азовы&quot; и &quot;Правые секторы&quot;. И вся эта нечисть умноженная на более 30 -летний стаж будет ой какой преградой. А не надо забывать. что это огромный мегаполис. Ну а Генштабу конечно виднее
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13 час.
ALEKSANDR LIS
зачем же пао суше? куда быстрее по морю- массированным десантом- а из Одессы- куда угодно- к тому же днепропетровск будет в клещах зажат-как кстати и Кременчуг!
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8 час.
В
Василий
Как плохо что такой умище не в генштабе у карты боевых действий, а всего лишь на боевом продавленном диване.
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3 час.

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