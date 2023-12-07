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  • Владимир Алтайцев
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Памфилова сообщила об обсуждении участия наблюдателей из недружественных стран в выборах

Памфилова сообщила об обсуждении участия наблюдателей из недружественных стран в выборах

Россия не собирается отказываться от международных наблюдателей во время президентских выборов. При этом вопрос об участии тех иностранцев, которые в том числе явно собираются дискредитировать голосование, еще будет обсуждаться.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
А  надо ли их пускать в Россию?Думаю, что нежелательно.
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