Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Свитайло
    Нашли у кого спрашивать.... у "эксперта" по футболу))Тарасова о сборно...
  • Вера артемьева
    вонючая лужа возомнила себя океаномЕлена Исинбаева: ...
  • Юлия Белова (Ржанова)
    Как и у Макаревича - заоблачное представление о  себе, и, как следствие, представление о других только как о лужах. Ч...Елена Исинбаева: ...

Мэттью Бут о 1-м дне в «Ростове»: «Зашел в супермаркет, где 5 из 10 стеллажей – алкоголь. Понял, что благодаря водке и пиву Россия – страна с огромной культурой пития»

Мэттью Бут о 1-м дне в «Ростове»: «Зашел в супермаркет, где 5 из 10 стеллажей – алкоголь. Понял, что благодаря водке и пиву Россия – страна с огромной культурой пития»

«Первое, что вспоминаю – поход в продуктовый магазин в первый день после перехода в «Ростов». Зашел в супермаркет, где было десять стеллажей, пять из которых – алкоголь.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх