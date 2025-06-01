Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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  • demyr150648
    Этот предатель и старый мудак! Ему место на эшафоте, народный хренов избранник.Нож в спину ветер...
  • Семен Демин
    Если ДУМ и диаспоры не будут ликвидированы, то чурбаны захватят власть в РФ. Что об этом думают затулины? При их влас...Нож в спину ветер...
  • Иван Иванов
    СРОЧНО надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие...Нож в спину ветер...

NBC сообщает о миллионном бизнесе по получению помилований от Трампа

NBC сообщает о миллионном бизнесе по получению помилований от Трампа

Президентские помилования в США превратились в бизнес — близкие к команде Трампа люди предлагают поспособствовать процессу за несколько миллионов долларов, пишет NBC Фото: Carlos Barria / Reuters Помощь в получении помилования у президента США Дональда Трампа стала крупным бизнесом для консалтинговых и лоббистских компаний, приближенных к Белому дому, пишет NBC.

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