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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Титов о «Спартаке»: «Против «Факела» нужен был рослый форвард, но Соболев вышел только на 25 минут» 

— А вы не думали, что против такой силовой команды, как «Факел», с первых минут должен был играть габаритный форвард Соболев? — Я действительно считал, что в этой игре нужен рослый нападающий, способный зацепиться за мяч в чужой штрафной и навязать борьбу защитникам.

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