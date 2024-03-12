Титов о «Спартаке»: «Против «Факела» нужен был рослый форвард, но Соболев вышел только на 25 минут» 

— А вы не думали, что против такой силовой команды, как «Факел», с первых минут должен был играть габаритный форвард Соболев? — Я действительно считал, что в этой игре нужен рослый нападающий, способный зацепиться за мяч в чужой штрафной и навязать борьбу защитникам.