Суд в Санкт-Петербурге арестовал 21-летнего за двойное убийство

Василеостровский суд Санкт-Петербурга арестовал Степана Сказку, обвиняемого в убийстве приемной матери и младшего брата 2018 года рождения из зависти.
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