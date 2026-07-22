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Лавров признался, что носит у сердца цитаты Путина и Трампа по итогам встречи в Анкоридже

Лавров признался, что носит у сердца цитаты Путина и Трампа по итогам встречи в Анкоридже

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что буквально носит с собой — «у сердца» — выдержки из заявлений президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сделанных по итогам их переговоров на Аляске.

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