- Если ждать, пока будет сделана карьера, заработано первое жилье, и обретена независимость, то детей можно и не дождаться.
Рано родить нельзя погодить
Комментарии
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IK
Irina Krasnova
На западе рожают по 3-4 ребенка и пашут, как лошади, оба родителя. И никаких тебе пособий и бесплатных детских садов и прочих плюшек , типа врача на дом. А нашим все дали, и все им мало, и дет. сады, и пособия, и мать не работает 3 (!!) года и медицина бесплатная, и врачи на дом ходят.. НИГДЕ в мире такого нет, но только наши жалуются.. Похоже, это либерасты жалобы строчат. Да, и на пенсию нигде в мире никто не выходит в 50 -55 лет - НИГДЕ! У нас слишком разучились работать и слишком большие требования: все им дай, дай, и дай. Знаем все, т.к. жили в америке, теперь переехали в Россию и можем сравнивать. Нужно больше работать и меньше жаловаться, и больше любить детей. А не так, как у нас делают - родят одного, он потом накроманом становится, а родители так и не поняли свою главную ошибку, что детей в семье должно быть много, а не один!!
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12 час.
TI
Tamara I R
"Рождение ребенка с проблемами регулируется не только и не столько возрастом, сколько генетическими проблемами обоих родителей"? Нет, причина в неправильном ведении родов нашими акушерами.
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11 час.
Александр
Когда бредить перестанете?При Брежневе 1 ребёнок в городской семье-абсолютная норма.
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8 час.
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