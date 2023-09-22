Рано родить нельзя погодить

IK

Irina Krasnova

На западе рожают по 3-4 ребенка и пашут, как лошади, оба родителя. И никаких тебе пособий и бесплатных детских садов и прочих плюшек , типа врача на дом. А нашим все дали, и все им мало, и дет. сады, и пособия, и мать не работает 3 (!!) года и медицина бесплатная, и врачи на дом ходят.. НИГДЕ в мире такого нет, но только наши жалуются.. Похоже, это либерасты жалобы строчат. Да, и на пенсию нигде в мире никто не выходит в 50 -55 лет - НИГДЕ! У нас слишком разучились работать и слишком большие требования: все им дай, дай, и дай. Знаем все, т.к. жили в америке, теперь переехали в Россию и можем сравнивать. Нужно больше работать и меньше жаловаться, и больше любить детей. А не так, как у нас делают - родят одного, он потом накроманом становится, а родители так и не поняли свою главную ошибку, что детей в семье должно быть много, а не один!!