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    "Рождение ребенка с проблемами регулируется не только и не столько возрастом, сколько генетическими проблемами обоих ...Рано родить нельз...
  • Irina Krasnova
    На западе рожают по 3-4 ребенка и пашут, как лошади, оба родителя.  И никаких тебе пособий и бесплатных детских садов...Рано родить нельз...

Рано родить нельзя погодить

Рано родить нельзя погодить

- Если ждать, пока будет сделана карьера, заработано первое жилье, и обретена независимость, то детей можно и не дождаться.

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Комментарии
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IK
Irina Krasnova
На западе рожают по 3-4 ребенка и пашут, как лошади, оба родителя.  И никаких тебе пособий и бесплатных детских садов и прочих плюшек , типа врача на дом.  А нашим все дали, и все им мало, и дет. сады, и пособия, и мать не работает 3 (!!) года и медицина бесплатная, и врачи на дом ходят..  НИГДЕ в мире такого нет, но только наши жалуются.. Похоже, это либерасты жалобы строчат.  Да, и на пенсию нигде в мире никто не выходит в 50 -55 лет - НИГДЕ!  У нас слишком разучились работать и слишком большие требования: все им дай,  дай, и дай.  Знаем все, т.к. жили в америке, теперь переехали в Россию и можем сравнивать.  Нужно больше работать и меньше жаловаться, и больше любить детей.  А не так, как у нас делают - родят одного, он потом накроманом становится, а родители так и не поняли свою главную ошибку, что детей в семье должно быть много, а не один!!
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12 час.
TI
Tamara I R
&quot;Рождение ребенка с проблемами регулируется не только и не столько возрастом, сколько генетическими проблемами обоих родителей&quot;? Нет, причина в неправильном ведении родов нашими акушерами.
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11 час.
Александр
Когда бредить перестанете?При Брежневе 1 ребёнок в городской семье-абсолютная норма.
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8 час.

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