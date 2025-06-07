Запад перешёл Рубикон

Игорь Кузнецов

Вам не терпится прямо сейчас начать войну? Или продолжить чтобы доллар "сражался" с евро и юанем? Показали в Сирии что можем и отошли. Теперь это проблемы не наши. Далее - Иран, но и КНДР - там вообще без нас ничего не решат. Дипломаты пусть "рисуют красные линии" - это их работа. "Торговцы" будут налаживать свои "контакты" и если будет выгодно вернуться в "пещерный век" (кто выживет), то это будет натуральный обмен без бирж и страховых компаний. А это бритам надо? Они же на этом живут сейчас.