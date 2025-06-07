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Запад перешёл Рубикон

Запад перешёл Рубикон

Виктор Анисимов  Осуществив диверсию против одного из звеньев нашей Ядерной Триады, являющейся неоспоримым гарантом независимости и суверенитета России, пусть и руками хохлов и российских предателей, страны Запада перешли Рубикон.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Вам не терпится прямо сейчас начать войну? Или продолжить чтобы доллар &quot;сражался&quot; с евро и юанем? Показали в Сирии что можем и отошли. Теперь это проблемы не наши. Далее - Иран, но и КНДР - там вообще без нас ничего не решат. Дипломаты пусть &quot;рисуют красные линии&quot; - это их работа. &quot;Торговцы&quot; будут налаживать свои &quot;контакты&quot; и если будет выгодно вернуться в &quot;пещерный век&quot; (кто выживет), то это будет натуральный обмен без бирж и страховых компаний. А это бритам надо? Они же на этом живут сейчас.
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Vladimir Lioubimcev
В России процветает преступное раздолбайство.
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5 час.
М
ММ
Нафиг бриттов. А мир пусть останется.
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