Оппоненты РФ постоянно ищут новые способы и инструменты для того, чтобы «избавиться» от России. Например, западные страны используют украинцев как «пушечное мясо» для борьбы с нашей страной, сообщил президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай».
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