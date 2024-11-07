Путин: оппоненты России находят все новые способы, чтобы избавиться от нас

Оппоненты РФ постоянно ищут новые способы и инструменты для того, чтобы «избавиться» от России. Например, западные страны используют украинцев как «пушечное мясо» для борьбы с нашей страной, сообщил президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай».