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МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

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Сергей Собянин: «ТехноЛогично» повышает престиж рабочих профессий

Сергей Собянин: «ТехноЛогично» повышает престиж рабочих профессий

Сергей Собянин рассказал, как чемпионат «ТехноЛогично» помогает повышать престиж рабочих профессий. Первый международный отборочный турнир прошёл в Москве и собрал специалистов предприятий регионов России и стран БРИКС.

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