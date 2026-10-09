Сергей Собянин: «ТехноЛогично» повышает престиж рабочих профессий

Сергей Собянин рассказал, как чемпионат «ТехноЛогично» помогает повышать престиж рабочих профессий. Первый международный отборочный турнир прошёл в Москве и собрал специалистов предприятий регионов России и стран БРИКС.
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