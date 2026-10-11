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Царьград

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"Прежде чем я уйду": Трамп хочет оставить свой след на карте мира, переименовав океан

"Прежде чем я уйду": Трамп хочет оставить свой след на карте мира, переименовав океан

Дональд Трамп продолжает активно перекраивать географическую карту США, и, похоже, масштаб его амбиций вышел на новый уровень.

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