"Прежде чем я уйду": Трамп хочет оставить свой след на карте мира, переименовав океан

Дональд Трамп продолжает активно перекраивать географическую карту США, и, похоже, масштаб его амбиций вышел на новый уровень.
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