12K прочтений 12 августа 2023 В 13 лет я начал понимать про Сталина, хотя тогда отец ничего не говорил мне о нем.
Первые уроки истории
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