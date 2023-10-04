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Минсельхоз Голландии призвал поторопиться с вакциной против блютанга

Минсельхоз Голландии призвал поторопиться с вакциной против блютанга

Как можно скорее разработать вакцину против вернувшегося в Голландию спустя десятилетие перерыва вируса блютанга призвал фармацевтические компании министр сельского хозяйства страны Пит Адема, 3 октября сообщает голландский портал Nieuwe Oogst.

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