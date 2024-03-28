Прокуратура Гамбурга предъявила обвинения за помощь в продаже турбин Siemens в Крым

Прокуратура Гамбурга предъявила обвинения четырем гражданам Германии и одному гражданину Швейцарии и Франции в нарушении санкций — обвиняемые, считает следствие, содействовали экспорту турбин Siemens Energy в Крым в конце 2015 года.
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