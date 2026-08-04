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Форвард «Локо» Руденко получил травму в 1-м тайме матча с ЦСКА в Кубке

Нападающий « Локомотива »  Александр Руденко из-за травмы не смог доиграть матч 1-го тура FONBET Кубка России против ЦСКА (0:1, первый тайм).

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