Экономист Балынин рассказал, на сколько в 2025 году в России подорожает такси

МОСКВА, 12 февраля, ФедералПресс. Кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин дал прогноз, что стоимость поездок на такси в России вырастет на 7–19 %.
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