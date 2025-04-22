Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Свежие комментарии

  • Nikolia Vovchenko
    А,вы считаете,что не шьют у нас трусы...?Шьют и много,но только получается парадокс,то,что сделано и продаётся у нас ...Мы или они?
  • Алексей
    Слава Роду, хоть что-то приятное.В Странах Азии не...
  • Мария
    Станки и электронику....Высоко летать хотелось бы, конечно. Но для начала надо научиться самим шить себе трусы, а не ...Мы или они?

Мужчина ранил девочку, выстрелив из травматического пистолета в Москве

Мужчина ранил девочку, выстрелив из травматического пистолета в Москве

В Москве мужчина случайно попал в девочку, выстрелив из травматического пистолета в собаку. Ребенок попал в больницу, как сообщили в полиции.

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