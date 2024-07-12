Профессиональный праздник: бортпроводница Полина рассказала о своей работе

И собственных мечтах Сегодня, 12 июля, отмечается Всемирный день бортпроводника. Сегодня перед бортпроводниками стоит непростая задача – обеспечивать безопасность пассажиров на высоте нескольких тысяч метров, имея обширные знания в области медицины и психологии, передает телеканал «Санкт-Петербург».